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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:23 م
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غدا .. بدء القافلة التعليمية لطلبة الثانوية العامة ببئر العبد لمدة 3 أيام

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:24 م
غدا .. بدء القافلة التعليمية لطلبة الثانوية العامة ببئر العبد لمدة 3 أيام قافلة تعليمية -أرشيفية


شمال سيناء ـ محمد الحر
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أعلنت إدارة بئر العبد التعليمية بشمال سيناء،اليوم الثلاثاء،بدء القافلة التعليمية الخاصة بطلبة الثانوية العامة بمدينة بئر العبد،صباح غدا الأربعاء ولمدة 3 أيام ،برعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ،محافظ شمال سيناء و مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

وأشار بيان للإدارة اليوم، إلى إنه سيتم إلقاء المحاضرات بمدرج المدرسة الصناعية بمدينة بئر العبد،بواسطة  خبراء متخصصين في مناهج الثانوية العامة نظام (البوكليت) ،ضمن القافلة  التعليمية القادمة من وزارة التربية والتعليم ، للمراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي بشعبه الثلاث.

وستبدأ المحاضرات، من الساعة الثامنة صباحا حتي الثانية ظهرا، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، كما أن هناك ثلاث أتوبيسات مجانية ،سوف تنقل طلاب قري مركزي رمانة وبئر العبد، خلال أيام القافلة الثلاث ( ذهاب وعودة).

 


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