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غارة جوية على محافظة حجة باليمن تدمر محطة وقود - صور

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:23 م
غارة جوية على محافظة حجة باليمن تدمر محطة وقود - صور غارة جوية فى اليمن


كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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دمرت محطة وقود، اليوم الثلاثاء، فى محافظة حجة الشمالية الغربية، إثر غارة جوية استهدفت المنطقة، وذلك فى إطار المواجهات العسكرية المستمرة بين قوات الجيش اليمنى، مدعومًا من قوات التحالف العربى، فى مواجهة ميليشيات الحوثى التابعة لإيران.

وكانت قوات الجيش اليمنى، مدعومة بطيران التحالف العربى، حررت – فى وقت سابق اليوم الثلاثاء - مواقع استراتيجية جديدة فى محور علب بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، ما أسفر عن سقوط قتلى من الحوثيين وعلى رأسهم قائد الميليشيات فى "محور علب" ويدعى "أبو يحيى".

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، فى تصريحات صحفية بثتها قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش الوطنى بدأت السبت الماضى، عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير "منطقة الظهر" و"مقريع" و"منطقة المشروع" فى آل صبحان، علاوة على تحرير عدد من الوديان والشعاب المحيطة بآل صبحان.

فيما تمكن الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وفى السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف العربى بعدة غارات مواقع وتحركات للمليشيات الانقلابية، أسفرت عن تدمير مخزنى أسلحة فى منطقة "محديدة" بمحور علب.

 

غارة جوية فى اليمن
غارة جوية فى اليمن

 

غارة جوية تدمر محطة وقود فى اليمن
غارة جوية تدمر محطة وقود فى اليمن

 

اثار غارة جوية بمحافظة حجة فى اليمن
اثار غارة جوية بمحافظة حجة فى اليمن

 

مواطنون يتجمعون فى موقع غارة جوية باليمن
مواطنون يتجمعون فى موقع غارة جوية باليمن

 

تحطم محطة وقود فى اليمن
تحطم محطة وقود فى اليمن

 

غارة جوية تدمر محطة وقود فى اليمن بالكامل
غارة جوية تدمر محطة وقود فى اليمن بالكامل

 

مواطنون داخل محطة وقود باليمن عقب تدميرها
مواطنون داخل محطة وقود باليمن عقب تدميرها

 

تدمير محطة وقود فى اليمن إثر غارة جوية
تدمير محطة وقود فى اليمن إثر غارة جوية

 

 


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