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عبد الحكيم القاضى رئيس حى شرق شبرا الخيمة يبدأ مهام عمله

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:23 م
عبد الحكيم القاضى رئيس حى شرق شبرا الخيمة يبدأ مهام عمله عبد الحكيم القاضى رئيس لحى شبرا الخيمة


القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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تسلم اليوم عبد الحكيم القاضى، رئيس حى شبر الخيمة مهام عمله رئيسا للحى، خلفاً لمصطفى بيومى، وفى أولى كلماته أثنى القاضى بالمجهودات التى تمت سابقاً وأكد أنه جاء ليكمل مسيرة العمل التى تهدف لخدمة المواطن.
 
و فور توليه قام بعمل اجتماع لجميع مديرى الإدارات لوضع الخطوط العريضة لخطط العمل من اليوم الأول وكان من أهم أولويات خطط العمل التركيز على ملفى النظافة والإشغالات لما يتمتع به حى شرق من كثافة سكانية كبيرة ووعد "القاضى" بأنه سيبذل قصارى جهده للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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