ضبط 33 طن دواجن مجمدة مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة







البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء علاء عبد الفتاح مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الغذائية .

أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى عن ضبط 350 33 طن دواجن مجمدة، بناء على ماورد من معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالمديرية، عن قيام "محمد ف ن" 39 سنة، المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمدينة كفرالدوار، لحيازته وتخزينه الكمية المشار إليها مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها، وغير مدونة بسجلات الحركة الخاصة بالثلاجة المشار إليها.

كما تم ضبط 550. 2 طن أسمدة زراعية مُدعمة، بحوزة "شوقى ع ع" 41 سنة، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمركز بدر، بناء على ماورد من معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالمديرية، خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعي والمخصصة للتوزيع على المزارعين بالحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.