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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 02:43 ص
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ضبط مصنع يروج سلع غذائية وألبان فاسدة ومجهوله المصدر بالخصوص

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 02:09 ص
ضبط مصنع يروج سلع غذائية وألبان فاسدة ومجهوله المصدر بالخصوص سلع منتهية الصلاحية - ارشيفية


القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث التموين بالقليوبية القبض على صاحب مخزن لتجميع السلع الغذائية منتهية الصلاحية بدائرة قسم الخصوص، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقليوبية مفادها قيام المدعو "زكريا. ا 54سنه،صاحب مخزن لتجميع السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بدائرة قسم الخصوص، وأن

المخزن بدون ترخيص وحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتهـــــا ومصدرها وأعادت طرحها للبيع بالأسواق مما يعد ذلك ضررا على الصحة العامة للمواطنين بهدف تحقيق ارباح طائله مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بالمخالفة للقوانين.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتم إعداد حملة تموينية ومداهمة المخزن بالتنسيق مع الطب البيطري والشئون الصحية وتم ضبط ( 3000

زجاجه زبادو جهينه سعه الزجاجه 200 جم، 500 علبة زبادى جهينه سعه

الزجاجه 200 جم، 1000 علبة حليب رايب جهينه سعه العلبة 350 جم)، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


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