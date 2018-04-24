صور .. مسيرة تأييد للقوات المسلحة فى احتفالات أعياد تحرير سيناء بالمنوفية

صور .. مسيرة تأييد للقوات المسلحة فى احتفالات أعياد تحرير سيناء بالمنوفيةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:56 م
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
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نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية،إحتفالية كبيرة اليوم تضمنت مسيرة طلابية، تقدمها الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتورعادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد كبير من عمداء الكليات، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعاكف بدر مدير عام رعاية الشباب، ومسئولى رعاية الشباب بالجامعة.
جاء ذلك، حرصا من جامعة المنوفية على المشاركة في أعياد تحرير سيناء، وتأييدا للقوات المسلحة المصرية فى حربها ضد الإرهاب وتطهير سيناء، وعقب ختام المسيرة شهدت الصالة المغطاة باستاد الجامعة، عروض رياضية رائعة لطلاب كلية التربية الرياضية، تحت إشراف الدكتور إبراهيم غريب عميد الكلية، بحضور قيادات الجامعة وطلابها في جو رياضي وإحتفالي .
كما شهدت الإحتفالات، تنظيم مباراة في كرة القدم الخماسية، بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وجدير بالذكر أن الإحتفال بدأ بمبارايات كرة قدم ولعبة تنس الطاولة، وعروضا للجمباز من طلاب كلية التربية الرياضية.
المسيرة
المسيرة
المسيرة
المسيرة
المسيرة
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
فاعليات كرة القدم والجمباز والعروض الفنية
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