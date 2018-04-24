صور.. محافظ المنيا يفتتح مؤسسة المصطفى للبنين لرعاية الأيتام







فريق المحافظات

افتتح عصام البديوى محافظ المنيا، مؤسسة المصطفى للبنين لرعاية الأيتام بمركز سمالوط ،والمقامة على مساحة 220 متر بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون و750 ألف جنيه.

حضر الافتتاح محمد سيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى والدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة والعقيد أكرم على المستشار العسكري بالمحافظة ومدحت القاضي رئيس مركز سمالوط.

وأشاد المحافظ بدور المؤسسات الايوائية في دعم وتطوير جودة الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، لافتا الى سمو الرسالة التي تقدمها في المجتمع ، من خلال تربية الأيتام وإلحاقهم بالتعليم، وإعداد جيل من الشباب لخدمة المجتمع.



افتتاح مؤسسة المصطفى للبنين لرعاية الأيتام بالمنيا



افتتاح مؤسسة المصطفى للبنين لرعاية الأيتام بالمنيا



افتتاح مؤسسة المصطفى للبنين لرعاية الأيتام بالمنيا



افتتاح مؤسسة المصطفى للبنين لرعاية الأيتام بالمنيا



افتتاح مؤسسة المصطفى للبنين لرعاية الأيتام بالمنيا



افتتاح مؤسسة المصطفى للبنين لرعاية الأيتام بالمنيا