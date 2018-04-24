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صور ... محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 09:32 م
صور ... محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء محافظ الغربية يكرم آسر الشهداء


الغربيه محمد طارق
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كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، عدداً من أسر الشهداء من أبناء محافظة الغربية فى حفل أقيم تحت شعار حملة مبادرة شهادة أمان بالغربية بالتعاون مع بنك مصر وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء الحبيبة .

حيث قام محافظ الغربية بتوزيع شهادات أمان على آسر الشهداء من أبناء المحافظة مؤكداً لهم أن الدولة تعمل على دعم ورعاية آسر الشهداء من خلال مختلف مؤسساتها المعنية وإن مصر لن تنسى شهدائها وأبنائها الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن الحبيب .

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمه للأستاذ أحمد عبد المنعم المنسق العام للحملة بالتعاون مع بنك مصر ثم كلمه للعقيد صلاح أحمد المستشار العسكرى .

حيث أكد فى كلمته على أن سيناء جزء عزيز من أرض مصر وكانت مطمعاً لكثير من الغزاة على مر العصور وأن مصر لن تفرط فى حبة رمل من أرضها تحت أى ظرف من الظروف.

حضر الإحتفال عدد من السادة نواب البرلمان واللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والأستاذ أحمد عبد السميع رئيس مدينة المحلة ورئيسا حى أول وثانى المحلة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


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