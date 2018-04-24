صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر السنوى العاشر للجمعية المصرية للأشعة







الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم المؤتمر السنوى العاشر، الذى تقيمه الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي بالتعاون مع اتحاد الجمعيات العربية للأشعة والجمعية الفرنسية للأشعة، وذلك بمكتبة الإسكندرية، للارتقاء بالمستوى المهني للفريق الطبى من خلال التدريب، جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الكريم الزبيدى رئيس جمعية اتحاد الجمعيات العربية للأشعة، وذلك بحضور الدكتور سيد غنيم رئيس المؤتمر، والدكتور طارق الدياسطى، رئيس جمعية، وبمشاركة 1500 طبيب مصرى وأجنبي من تخصص الأشعة وتخصصات أخرى.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن فخره بحضور المؤتمرات الطبية الهامة، التى من شأنها الارتقاء بالمنظومة الصحية فى الإسكندرية، والتى تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية بالإسكندرية تحظى بمستوى عالٍ من الاهتمام، خاصة أن لدينا العديد من الأطباء الأكفاء.

ووجه "سلطان"، الشكر للقائمين على هذا المؤتمر الناجح المتميز، الذى أقيم على أرض الإسكندرية، هذه المدينة التى تمثل رمزاً للثقافة والتنوير والتحضر في مصر كلها، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به مستشفيات المراكز المتخصصة، حيث إنها تقف مع مستشفيات الجامعة جنبا بجنب، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالى الاسكندرية والمحافظات المجاورة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مطالبا إياهم ببذل مزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية، ورفع كفاءة العنصر البشرى العامل بالمستشفى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها المواطنين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى هو تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.



مؤتمر الاشعة



مؤتمر الاشعة



مؤتمر الاشعة

تعليقات الصور

1 المحافظ خلال كلمته

2 جانب من المؤتمر

3 جانب من الحضور