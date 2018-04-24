صور.. قرى الكفاح بالفرافرة تعلن نتائج الفائزين بأراضى الظهير الزراعى

أعلنت الوحدة المحلية لقرى الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد عن نتيجة فحص المتقدمين للحصول على قطعة أرض زراعية ضمن مشروع الظهير الزراعى تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لتعميم تنفيذ المشروع بكل قرية.

وقال جهاد المتولى رئيس الوحة المحلية لقرى الكفاح، فى بيان له، إنه على المقبولين الوارد أسمائهم بالكشوف المعلنة تكوين كيان قانونى فيما بينهم يتمثل فى إنشاء شركة والتقدم لاستلام الأرض بعد تكوين الشركة .

وأضاف المتولى بأنه سيتم فتح باب تلقى التظلمات للشباب الوارد أسمائهم بالكشوف والذين لا ينطبق عليهم الشروط لمدة خمسة عشر يوما" وذلك اعتبارا "من 29/4/2018 وحتى 13/5/2018، حيث تضم الأوراق طلب مقدم رسمى بالتظلم لرئيس الوحدة المحلية وصورة بطاقة الرقم القومى .















































