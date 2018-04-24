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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:27 م
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صور.. رئيس جامعة المنوفية ونائبه يتفقدان معرض الفنون التشكيلية للطلاب

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:21 م
صور.. رئيس جامعة المنوفية ونائبه يتفقدان معرض الفنون التشكيلية للطلاب رئيس جامعة المنوفية خلال الزيارة


المنوفية – محمود شاكر
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أجرى الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات ومسئولوا رعاية الشباب بالجامعة زيارة تفقدية لمعرض الفنون التشكيلية من أعمال طلاب الجامعة بمبنى رعاية الشباب بالصالة المغطاة بشبين الكوم . 
 
فيما يضم المعرض لوحات فنية وتصوير ومشغولات يدوية ونحت أشاد بها رئيس الجامعة والضيوف، وقرر رئيس الجامعة تنظيم حفل لتكريم الطلاب المشاركين فى الأنشطة الطلابية خلال هذا العام الدراسى وتكريم الفائزين فى مختلف المسابقات التى شاركوا فيها.
 
متابعات رئيس الجامعة (2)
 
متابعات رئيس الجامعة (3)
 
متابعات رئيس الجامعة (4)
 
متابعات رئيس الجامعة (5)
 
متابعات رئيس الجامعة (6)
 
متابعات رئيس الجامعة (7)
 
متابعات رئيس الجامعة (8)
 
متابعات رئيس الجامعة (9)

 


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