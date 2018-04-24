صور.. تجربة إخلاء وهمى لمبنى تربية أسيوط لمواجهة الأزمات والكوارث







أسيوط ـ محمود عجمى

نفذت كلية التربية جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، تجربة إخلاء وهمية لأحد مباني الكلية بادعاء حدوث حريق؛ وذلك لتدريب العاملين والطلاب علي الآلية الصحيحة،في التعامل في حالة حدوث طارئ وتطبيق ذلك عمليا، بالتنسيق والتعاون مع إدارة الحماية المدنية وحدة إطفاء الجامعة.

وقال الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية جامعة أسيوط فى بيان له،أن التجربة تهدف إلي تدريب العاملين والطلاب علي الإخلاء السريع لمباني الكلية حال حدوث حرائق أو أزمات ،وذلك في إطار رفع درجة استعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكلية في مواجهة الطوارئ المحتملة برفع الوعي لديهم ،وكيفية مواجهة الموقف بهدوء وتصرف سليم والخروج بشكل آمن ومنع التدافع، وذلك طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفًا من قبل الكلية.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة أسيوط،إنه تم تدريب العاملين بالكلية علي إخماد الحرائق من خلال أجهزة الإطفاء المتوفرة بالكلية، مؤكدا علي إجراء التدريب بشكل دوري لتحقيق أقصي قدر من الأمان لجميع العاملين بالكلية وذلك للحفاظ علي المنشآت والمباني وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ورفع الوعي المجتمعي.

وأضاف الدكتور عادل النجدي، أن المسئولين عن اشتراطات الأمن والسلامة بالكلية يبذلون جهدا كبيرا ،في التأكد من إجراءات الأمن بالكلية، مضيفا أن إمكانات جامعة أسيوط تفوق إمكانات أي جامعة بمصر في مجال الأمن والسلامة، ويكفي أن جامعة أسيوط هي الجامعة الوحيدة التي بها سيارة مطافي خاصة بها.



تجربة اخلاء وهمية لمبني كلية التربية جامعة اسيوط



كلية التربية جامعة اسيوط تجري تجربة اخلاء وهمية



تدريب العاملين بجامعة اسيوط علي الاطفاء الحرائق