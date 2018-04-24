video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تجربة إخلاء وهمى لمبنى تربية أسيوط لمواجهة الأزمات والكوارث

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:01 م
صور.. تجربة إخلاء وهمى لمبنى تربية أسيوط لمواجهة الأزمات والكوارث جانب من التجربة


أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

نفذت كلية التربية جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، تجربة إخلاء وهمية لأحد مباني الكلية بادعاء حدوث حريق؛ وذلك لتدريب العاملين والطلاب علي الآلية الصحيحة،في التعامل في حالة حدوث طارئ وتطبيق ذلك عمليا، بالتنسيق والتعاون مع إدارة الحماية المدنية وحدة إطفاء الجامعة.

وقال الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية جامعة أسيوط فى بيان له،أن التجربة تهدف إلي تدريب العاملين والطلاب علي الإخلاء السريع لمباني الكلية حال حدوث حرائق أو أزمات ،وذلك في إطار رفع درجة استعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكلية في مواجهة الطوارئ المحتملة برفع الوعي لديهم ،وكيفية مواجهة الموقف بهدوء وتصرف سليم والخروج بشكل آمن ومنع التدافع، وذلك طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفًا من قبل الكلية.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة أسيوط،إنه تم تدريب العاملين بالكلية علي إخماد الحرائق من خلال أجهزة الإطفاء المتوفرة بالكلية، مؤكدا علي إجراء التدريب بشكل دوري لتحقيق أقصي قدر من الأمان لجميع العاملين بالكلية وذلك للحفاظ علي المنشآت والمباني وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ورفع الوعي المجتمعي.

وأضاف الدكتور عادل النجدي، أن المسئولين عن اشتراطات الأمن والسلامة بالكلية يبذلون جهدا كبيرا ،في التأكد من إجراءات الأمن بالكلية، مضيفا أن إمكانات جامعة أسيوط تفوق إمكانات أي جامعة بمصر في مجال الأمن والسلامة، ويكفي أن جامعة أسيوط هي الجامعة الوحيدة التي بها سيارة مطافي خاصة بها.

 

1- تجربة اخلاء وهمية لمبني كلية التربية جامعة اسيوط
 تجربة اخلاء وهمية لمبني كلية التربية جامعة اسيوط

 

2- كلية التربية جامعة اسيوط تجري تجربة اخلاء وهمية
 كلية التربية جامعة اسيوط تجري تجربة اخلاء وهمية

 

3- تدريب العاملين بجامعة اسيوط علي الاطفاء الحرائق
تدريب العاملين بجامعة اسيوط علي الاطفاء الحرائق

 

4- تجربة اخلاء مباني كلية التربية
 تجربة اخلاء مباني كلية التربية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. جامعة أسيوط تحصد 6 جوائز فى ختام الموسم السادسة لمسابقة إبداع

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اسيوط

اخبار جامعة اسيوط

جامعة اسيوط

الحرائق

الحماية المدنية




لا تفوتك
مميش: عبور 211 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7مليون طن فى 4 أيام

مميش: عبور 211 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7مليون طن فى 4 أيام

صور.. تمثالا رمسيس الثانى يعودان لموقعهما بمعبد الأقصر بأيادى أحفاده

صور.. تمثالا رمسيس الثانى يعودان لموقعهما بمعبد الأقصر بأيادى أحفاده

صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه

صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه

إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد

إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد

ثلاثى الزمالك المهاجر بالسعودية "الحاضر الغائب" بالقمة.. اقرأ التفاصيل

ثلاثى الزمالك المهاجر بالسعودية "الحاضر الغائب" بالقمة.. اقرأ التفاصيل

الحمار المخطط والثعابين تكتسح.. أقمشة الحيوانات موضة السنادى اختارى منها

الحمار المخطط والثعابين تكتسح.. أقمشة الحيوانات موضة السنادى اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة