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صور..الجيش السورى يواصل معاركه مع تنظيم داعش الإرهابى جنوب دمشق

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 09:52 ص
صور..الجيش السورى يواصل معاركه مع تنظيم داعش الإرهابى جنوب دمشق الجيش السورى


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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واصل الجيش السورى صباح اليوم الثلاثاء، معاركه ضد تنظيم داعش الإرهابى، ودك حصونهم.

ويسعى الرئيس السورى بشار الأسد إلى استعادة كل الأراضى قرب العاصمة، فبعد استعاده الغوطة الشرقية بدأ الجيش الأسبوع الماضى تركيز جهوده على المنطقة التى يسيطر فيها تنظيم داعش على جيب قرب جيب آخر خاضع لجماعة مسلحة أخرى.

واستسلم مقاتلو المعارضة فى جيبين أخريين شمال شرق دمشق فى الأيام القليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام رسمية إن حافلات تنقل المقاتلين من أحد الجيبين تواصل المغادرة اليوم الاثنين إلى منطقة للمعارضة شمال سوريا عبر ممر آمن وفرته الحكومة.

ويوم الجمعة قال التلفزيون الرسمى والمرصد إن تنظيم داعش ومقاتلين آخرين وافقوا على الخروج من منطقة جنوب دمشق إلى أجزاء أخرى من البلاد خاضعة لسيطرة المعارضة.

ومع ذلك استمر القتال وذكر الرصد اليوم الاثنين إن ذلك بسبب رفض مقاتلى تنظيم داعش لاتفاق الاستسلام، وأضاف المرصد أن القصف يستهدف فقط المنطقة الخاضعة للتنظيم.

طائرات الجيش السورى
طائرات الجيش السورى

 

جانب من طائرات الجيش السورى
جانب من طائرات الجيش السورى

 

جانب من الطائرات الحربية السورية
جانب من الطائرات الحربية السورية

 

طيران الجيش السورى
طيران الجيش السورى

 

قصف القوات السورية
قصف القوات السورية

 

جانب من قصف القوات السورية
جانب من قصف القوات السورية

 

جانب من القصف
جانب من القصف

 

 


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