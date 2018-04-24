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صور.. اضبط مخالفة..محرقة نفايات طبية بجوار منازل أهالى قرية الخضارية بالشرقية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:07 ص
صور.. اضبط مخالفة..محرقة نفايات طبية بجوار منازل أهالى قرية الخضارية بالشرقية الأدخنة متصاعدة من المحرقة الطبية


الشرقية - فتحية الديب
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أعرب عدد من أهالى قرية الخضارية التابعة لمركز الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد من تواجد محرقة نفايات طبية بالقرب من منازل المواطنين بالقرية، مما تسبب فى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

ويقول" محمد على" من أهالى القرية، إنه يوجد بالقرية محرقة نفايات طبية، يتم استخدامها لدائرة مركز الإبراهيمية كاملا، وبالرغم من تقديم العديد من أهالى القرية شكاوى بنقل المحرقة بعيدا عن الكتلة السكانية، ولم يستجب أحد.

وتابع "محمد السيد" من أهالى القرية، أن وجود المحرقة خطر على صحة الأهالى، وخاصة الأطفال الصغار، لتصاعد الأدخنة الضارة منها، كما ناشدوا النواب عن الدائرة أكثر من مرة بضرورة نقل المحرقة، وخاصة أن الورش الحرفية غير مصرح بإنشائها بالقرب من الكتلة السكانية، فماذ بمحرقة نفايات طبية؟.

 

محرقة نفايات طبيبة بقرية الخضارية بالشرقية (1)
محرقة نفايات طبية بقرية الخضارية بالشرقية 

 

محرقة نفايات طبيبة بقرية الخضارية بالشرقية (2)
الأدخنة متصاعدة من مدخنة محرقة النفايات الطبية بقرية الخضارية بالشرقية

 

محرقة نفايات طبيبة بقرية الخضارية بالشرقية (3)
محرقة النفايات الطبية قريبة من منازل الأهالى بقرية الخضارية بالشرقية

 

محرقة نفايات طبيبة بقرية الخضارية بالشرقية (4)
محرقة نفايات طبية بقرية الخضارية بالشرقية

 


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