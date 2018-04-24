صور .. احتفالات فنية بجامعة بجنوب الوادى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء







قنا - هند المغربى

​نظمت جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، احتفالاً فنيا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء .

ووجه الدكتور محمد أبو الفضل بدران، التحية والتهنئة لرجال القوات المسلحة، مشيداً بدورهم فى حماية أرض الوطن، وأكد على اهتمام جامعة جنوب الوادى بالأنشطة الطلابية على مدار العام، بجانب العملية التعليمية، حيث تحتل الجامعة مركز متقدما بين الجامعات العربية طبقا للتصنيفات الدولية للجامعات.

وأشار إلى أن طلاب الجامعة حققوا تفوقاً وتميزا فى العديد من المنافسات بين الجامعات، ومنها مسابقة إبداع، ووجه التهنئة للطلاب الفائزين بمراكز متقدمة .

وتضمنت فعاليات الاحتفالية معرضا للفنون التشكيلية، ضم إبداعات الطلاب فى التعبير عن انتصار إكتوبر وتحرير سيناء، كما تضمن الاحتفال فقرات موسيقية وغناء فردى، وجماعى وفنون شعبية، وفقرات مسرحية، وتكريم للطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية .



أحدى الطلاب يغنى بأحتفالات جامعة جنوب الوادى بعيد تحرير سيناء



جانب من العروض الفنية للطلاب للاحتفال بعيد تحرير سيناء بجامعة جنوب الوادى



عروض فنية بجامعة جنوب الوادى للاحتفال بعيد تحرير سيناء



عروض للارجوز بجامعة جنوب الوادى للاحتفال بعيد تحرير سيناء



لوحات تعبر عن النصر جامعة جنوب الوادى



لوحات مرسوم عليها علم مصر ومكتوب سيناء بجامعة جنوب الوادى



نائب رئيس جامعة جنوب الوادى باحتفالات تحرير سيناء



نائب رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اللوحات

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