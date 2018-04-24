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"صحة الإسكندرية": فحص أكثر من 25 ألف شخص بالمسح الشامل

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:16 م
"صحة الإسكندرية": فحص أكثر من 25 ألف شخص بالمسح الشامل مستشفى - أرشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت مديرية الشئون الصحيه بالاسكندرية، بقيادة الدكتورة عزه الفناجيلي وكيل الوزارة، أنه تم عمل فحص لنحو  3225 مواطنا من خلال المراكز الثابتة وكذلك فحص 23555 من خلال القوافل الطبية منذ البدء فى عمل مسح شامل لفيروس سى وللأمراض غير المعدية (سكر وضغط )، وكذلك احتساب كتلة الجسم فى 8 نقاط تمركز.

و أشار بيان صادر اليوم، إلى أنه تم تحويل حالات الإصابة بالسكر والضغط إلى المستشفيات المركزية فور ظهور النتيجة، وتحويل حالات الإصابة بفيروس سي المكتشفة من النقاط الثابته لمراكز العلاج والاستمرار فى صرف العلاج لحالات الإصابة المكتشفة بالقوافل.

وقالت الدكتورة عزه الفناجيلى، وكيل الوزارة، إن نتائج الحمض النووى الفيروسى لفيروس سى قد أظهرت إصابة  1283 مواطنا بالفيروس، وتم صرف العلاج لـ 411 حالة وتحويل 509 حالات إلى مركز العلاج.

وأضافت أنه تبين تشخيص 1291 حالة إصابة بمرض السكر و 762 حالة ضغط عالى فى النقاط الثمانية، كما تبين أن 4415 شخصا يعانون من السمنة و1637 شخصا من السمنة المفرطة.

 


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