صحة الإسكندرية: إجراء أشعة مقطعية لجميع مصابى حادث العامرية

صحة الإسكندرية: إجراء أشعة مقطعية لجميع مصابى حادث العامريةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:01 م
حادث - أرشيفية
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أصدرت مديرية الصحة بالاسكندرية بيانا، أشارت فيه إلى أنه بناء على توجيهات الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، أن حالات الإصابة بحادث الميكروباص السياحى الصينى كانت تحتاج إلى أشعة مقطعية على الصدر والمخ والبطن.
وأكد الدكتور تامر حامد مدير مستشفي القبارى، أنه تم تحويل 8 حالات لإحدى المستشفيات، لإجراء تلك الأشعة.
كان قد وقع انقلاب ميكروباص فى الترعة بمنطقة العامرية، يحمل وفدا صينيا أسفر عن وفاة 3 وإصابة 8، تم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة.
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