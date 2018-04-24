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صحة الإسكندرية: إجراء أشعة مقطعية لجميع مصابى حادث العامرية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:01 م
صحة الإسكندرية: إجراء أشعة مقطعية لجميع مصابى حادث العامرية حادث - أرشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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أصدرت مديرية الصحة بالاسكندرية بيانا، أشارت فيه إلى أنه بناء على توجيهات  الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية،  أن حالات الإصابة بحادث الميكروباص السياحى الصينى  كانت تحتاج إلى أشعة مقطعية على الصدر والمخ والبطن.

 

وأكد الدكتور تامر حامد مدير مستشفي القبارى، أنه تم تحويل 8 حالات لإحدى المستشفيات، لإجراء تلك الأشعة.

 

كان قد وقع انقلاب ميكروباص فى الترعة بمنطقة العامرية، يحمل وفدا صينيا أسفر عن وفاة  3 وإصابة 8، تم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة.

 


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