شركة مياة الشرب بالبحر الأحمر تنظم حملات توعية ميدانية بمدينة غارب

شركة مياة الشرب بالبحر الأحمر تنظم حملات توعية ميدانية بمدينة غاربالثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:27 ص
جانب من حملات التوعية
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نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر،حملات توعية ميدانية لرفع الوعى المائى بأهمية المياه لدى المواطنين، وذلك بمدينة رأس غارب شمال المحافظة.
ووزعت القائمين بعمل التوعية ملصقات ومنشورات تحض على أهمية المياه وعدم الأصراف فيها، حيث تم توزيعها على الأهالى والجهات الحكومية والمحلات المختلفة.
كما أكدت الشركة أنه تم إجراء استطلاع رأى للمواطنين بمدينة رأس غارب لقياس رضاء العملاء عن الخدمات التى تقدمها الشركة والتعرف على مطالب وشكاوى اهالى المدينة لوضع حلول عاجلة لها.
كما تم خلال الحملات عمل توعية بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 الذى يعمل طوال 24 ساعه لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.
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