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"شئون البيئة" تنهى حملة توعية بمدارس الإسكندرية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:34 م
"شئون البيئة" تنهى حملة توعية بمدارس الإسكندرية خالد فهمى وزير البيئة


الإسكندرية-هناء أبو العز
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أنهى جهاز شئون البيئة برئاسة المهندسة هدى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، حملة توعية بيئية مكثفة بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية برئاسة إيمان عبد الظاهر، ووحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فى إطار سعى وزارة البيئة لنشر وتنمية الوعى البيئى لكافة الفئات والقطاعات.

 

تضمنت ندوات التوعية موضوعان متنوعة تخص الأخلاق البيئية وتغيير السلوكيات السلبية للإيجابية، مثل أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وعدم رمى المخلفات بها وترشيد استهلاك الطاقة، وترشيد استهلاك الغذاء وتقليل المخلفات العضوية وأهمية الفصل من المنبع وإعادة التدوير والتعريف بظاهرة الاحتباس الحرارى وأضرار المخلفات الإلكترونية والزئبق الموجود باللمبات الفلورسنت والتوعية عن تلوث الغذاء والتعريف بأضرار التدخين والمحمول والضوضاء على الصحة والبيئة. 

 

كما يتم عرض أفلام وتنويهات متنوعة تناسب جميع المراحل من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية تضمنت أيضا بعض أنشطة المدارس وورش عمل عن تعليم الطلاب زراعة الأسطح وبلكونات المنازل وأهمية التشجير، وورش عمل عن تقليل وتدوير المخلفات المنزلية وصنع أشياء نافعة من المخلفات.

 


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