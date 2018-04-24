سفير روسى: لدينا شهود لكشف أكاذيب الهجوم الكيماوى فى دوما السورية

سفير روسى: لدينا شهود لكشف أكاذيب الهجوم الكيماوى فى دوما السوريةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 09:06 م
فبركة الهجوم الكيماوى فى سوريا
إضافة تعليق
أكد السفير الروسى لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ألكسندر شولجن اليوم الثلاثاء أن بلاده تمتلك شهودا لكشف ما وصفه بـ "الأكاذيب المتعلقة بالهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا ".
وقال شولجن فى تصريحات خاصة لشبكة "آى تى في" الإخبارية البريطانية، إن روسيا تهدف إلى كشف ما وصفته "بأكاذيب لا يمكن غفرانها" بشأن الحادث المزعوم.
وأضاف إن بلاده ستحضر 17 سوريا من دوما ، منهم سبعة ظهروا فى فيديو لمجموعة "الخوذ البيضاء" للإنقاذ وهم فى حالة سيئة وأقرب إلى الموت.
ويشير الفيديو إلى أشخاص عانوا من هجوم بالأسلحة الكيماوية، حيث يؤكد الروس على أنه فيديو زائف ولا أساس له من الصحة.
وقال السفير ألكسندر شولجين إن كل واحد من الأشخاص السبعة سيشير إلى نفسه فى الفيديو خلال "جلسة خاصة" فى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية .
إضافة تعليق
وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019
شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة