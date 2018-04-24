رفع 130 طن قمامة فى حملة مكبرة بالوحدة المحلية بطليا فى المنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

شن مجلس مركرومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ،برئاسة المهندس عبدالحكيم الزفزافي رئيس مركز ومدينة أشمون بمتابعة حملة مكبرة للنظافة والتجميل بالوحدة المحلية بالبرانية ،بحضور أحمد جمال نائب رئيس المدينة لشئون القرى،وعبدالعزيز السعدني،وسالم الجندي مساعدي رئيس المدينة،ورئيس الوحدة المحلية بطليا.

أسفرت الحملة عن رفع حوالى 30 طن قمامة ورفع حوالى 100 طن نواتج تطهير واصلاح وصيانة حوالى 35 كشاف إنارة،كما تم تسوية الطرق حوالى 10 كم طولى،من جانب أخر قام سيادته بالمرور علي مبني الحملة الميكانيكية وتفقد أعمال إنشاء السور الخاص بالحملة .

وأكد الزفزافى،فى بيان له على إستمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية التابعة لأشمون لتقديم خدمات ترضى المواطنين وتليق بهم.