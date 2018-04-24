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رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية: العدوان الثلاثى يهدف لتأخير العملية السياسية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:37 م
رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية: العدوان الثلاثى يهدف لتأخير العملية السياسية سوريا - أرشيفية


موسكو (أ.ش.أ)
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أعلن رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدرى جميل، أن العدوان الثلاثى على سوريا يهدف إلى تأخير العملية السياسية.

وقال جميل اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى فى المجموعة الإعلامية "روسيا سيفودنيا": "إن هدف العدوان الثلاثى غير المعلن والحقيقى هو أيقاف أو تأخير على الأقل العملية للسياسية، التى كانت ممكن أن تنطلق بشكل جيد وجدى بعد اجتماع أنقرة".

وأضاف :" لقد جرى اجتماع فى أنقرة هام جدا للدول الضمانة لعملية أستانا، تركيا وإيران وروسيا، والقرارات التى اتخذت فى هذا الاجتماع هامة جدا وكانت ستؤثر بشكل إيجابى كبير على الحل السياسى فى سوريا ".

وأشار إلى وجود خلافات جدية فى صفوف المعارضة السورية حول موضوع العدوان الثلاثى، مؤكدا أن منصة موسكو أدانت هذا العدوان منذ اللحظة الأولى.

وتابع القول: "للأسف هناك أطرف فى المعارضة السورية صفقت لهذا العدوان الثلاثى، وهى بهذه الطريقة أعطت الحجة للمتشددين فى النظام كى يتمهلوا فى الذهاب إلى المفاوضات السياسية".

 


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