رئيس مدينة الأقصر يبحث مع أصحاب شركات السياحة تطوير منظومة عربات الحنطور







الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اجتماع مع عدد من أصحاب الشركات السياحية، لبحث تطوير منظومة عربات الحنطور وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى تؤرق المواطن الأقصرى، والحد من كثرة أعدادها، لافتاً إلى ضرورة التزام السائقين بالتراخيص وقواعد المرور والنظافة العامة، والوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة والمظهر العام للعربة، حيث حضر اللقاء المهندس نشأت عدلى مساعد رئيس مدينة الأقصر للشئون الهندسية والميدانية، ومحمود فهيم مدير إدارة النقل البطئ بمجلس مدينة الأقصر.

وشدد العميد أيمن الشريف، على ضرورة أن تكون عربات الحنطور، عنصراً جمالياً مبهراً يضيف إلى المدينة السياحية، وليس عنصراً يسئ إلى الأقصر، كأهم المقاصد السياحية فى العالم ليستمتع به المواطن الأقصرى، وضيوف المدينة من الزائرين، مؤكداً ضرورة الالتزام، بعدم الوقوف العشوائى، وترك الأحصنة تجول فى الشوارع والميادين، دون سيطرة عليها.