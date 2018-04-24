رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المختبرات لشراء الأجهزة للكليات







المنوفية – محمود شاكر

عقد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، لجنة المختبرات والأجهزة بحضور نواب رئيس الجامعة، الدكتور عادل مبارك للتعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

أكد رئيس الجامعة على أهمية تشكيل لجان متخصصة بعضوية أساتذة متخصصين ولديهم الخبرة الكافية وضبط الآليات اللازمة لشراء الأجهزة ودراسة جيدة للسوق ومتابعة الأسعار، بعد وضع المواصفات المطلوبة وتلاشى أى مشاكل سابقة فى مناقصات الشراء والتركيز على بنود صيانة الأجهزة، وليس شرائها فقط، وذلك لضمان إستمرارية العمل بها دون توقف.

وناقش الحضور فى الإعتمادات المالية التى تم تخصيصها للكليات والوحدات التابعة لها، ومدى إمكانية شراء الحاجات الملحة والضرورية لكل كلية ضمانا لإستمرار العملية التعليمية.

حضر الإجتماع أعضاء الجهاز الإدارى، وأعضاء اللجنة وهم: جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومحمد عبد المنعم مدير عام التخطيط، والسيد الطوارى مدير عام الشئون المالية ونصر سلام مدير عام المشتريات والمخازن.