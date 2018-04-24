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حماس: تفعيل المجلس التشريعى وعقد الإطار القيادى أهم من جلسات "الوطنى"

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:14 ص
حماس: تفعيل المجلس التشريعى وعقد الإطار القيادى أهم من جلسات "الوطنى" المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع


كتب - أحمد جمعة
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جددت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى تفعيل المجلس التشريعى الفلسطينى المنتخب، وعقد الإطار القيادى الموحد للشعب الفلسطينى على مستوى الأمناء العامون للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية.

 

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع فى تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن تفعيل التشريعى المنتخب، وعقد الإطار القيادى المتفق عليه وطنيا؛ أهم من عقد مجلس وطنى بأغلبية فتحاوية وبغياب 100 عضو و4 فصائل كبرى.

 

وأكد القانوع أن "عقد المجلس الوطنى بهيئته الحالية يهدف لإبقاء القرار الفلسطينى رهين لفريق أوسلو ولتجديد شرعية قيادات فتحاوية تهيمن على مؤسسات شعبنا منذ عقود".

 

وشدد القانوع على أنه "لا قيمة لاجتماع المجلس الوطنى ما لم ينطلق من قاعدة الشراكة ويستند على إرادة الشعب الفلسطينى ويعزز وحدته، وما دون ذلك ترسيخ للانقسام واستبداد سياسى نرفضه".

 


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