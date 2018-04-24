video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حصر جميع الدرجات الشاغرة بتعليم كفر الشيخ للإعلان عنها

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:01 م
حصر جميع الدرجات الشاغرة بتعليم كفر الشيخ للإعلان عنها وكيل تعليم كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

أعلنت الدكتورة بثينة كشك وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،موافقة اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ ، على حصر الدرجات الشاغرة من مديري الإدارات ومديري العموم ، للإعلان رسمياً عنها " درجة مدير عام" .

قالت وكيلة الوزارة فى بيان لها اليوم،إن من يشغل درجة مدير عام إما بالندب أو التكليف بالإدارات التعليمية أو بالمديرية ، ووجه المحافظ ،التنظيم والإدارة والتربية والتعليم بحصر تلك الدرجات الشاغرة للإعلان عنها ، وعقد الإجراءات والمسابقات الرسمية بحيث تكون درجة تعيين.

وأضافت ،سيتم اختيار مديري العموم بناء على الكفاءة والقدرة على التغيير ،والتطوير لصالح العملية التعليمية ،وجميع المدارس مما يعود بالنفع على الأهالي .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تسويه الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بتعليم كفر الشيخ

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار تعليم كفر الشيخ

درجات خاليه

إدارات تعليمية




لا تفوتك
دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

روحانى يهدد ترامب بعواقب وخيمة حال الانسحاب من الاتفاق النووى

روحانى يهدد ترامب بعواقب وخيمة حال الانسحاب من الاتفاق النووى

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

تفاؤل دولى بلقاء القمة بين الكوريتين.. تخوف صينى من "التهميش".. نيويورك تايمز: الصين مستبعدة من المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية.. ومحللون صينيون: بيونج يانج تحاول تقليص اعتمادها على بكين فى التجارة والأمن

تفاؤل دولى بلقاء القمة بين الكوريتين.. تخوف صينى من "التهميش".. نيويورك تايمز: الصين مستبعدة من المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية.. ومحللون صينيون: بيونج يانج تحاول تقليص اعتمادها على بكين فى التجارة والأمن

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

خلخال للبحر وأساور للمصايف.. اختارى اللى يدلعك على الشاطئ

خلخال للبحر وأساور للمصايف.. اختارى اللى يدلعك على الشاطئ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة