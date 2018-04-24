حصر جميع الدرجات الشاغرة بتعليم كفر الشيخ للإعلان عنها







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت الدكتورة بثينة كشك وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،موافقة اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ ، على حصر الدرجات الشاغرة من مديري الإدارات ومديري العموم ، للإعلان رسمياً عنها " درجة مدير عام" .

قالت وكيلة الوزارة فى بيان لها اليوم،إن من يشغل درجة مدير عام إما بالندب أو التكليف بالإدارات التعليمية أو بالمديرية ، ووجه المحافظ ،التنظيم والإدارة والتربية والتعليم بحصر تلك الدرجات الشاغرة للإعلان عنها ، وعقد الإجراءات والمسابقات الرسمية بحيث تكون درجة تعيين.

وأضافت ،سيتم اختيار مديري العموم بناء على الكفاءة والقدرة على التغيير ،والتطوير لصالح العملية التعليمية ،وجميع المدارس مما يعود بالنفع على الأهالي .