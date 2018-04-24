حبس عاطل تعدى على عاملة بصيدلية وسرق 200 جنيه بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

قررت نيابة مركز شبين بمحافظة المنوفية، حبس عاطل تعدى على عاملة بصيدلية بقرية شنوان، وسرق 200 جنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما سمع الأهالى بالقرب من كوبرى قرية شنوان التابعة لمركز شبين، صراخ فتاة عاملة بإحدى الصيدليات، ومشاهدتهم لشاب يخرج مسرعا من الصيدلية، وعلى الفور تابعه الأهالى وأمسكوا به.

ولقن الأهالى العاطل "علقة ساخنة"، بعد أن علموا أنه تعدى على إحدى العاملات بالصيدلية، وسرق منها 200 جنيه، وكان قد فر هاربا، فيما سلمه الأهالى إلى مركز شرطة شبين الكوم.

وبالكشف عن المتهم، تبين أنه يعرف باسم "الخطيب"، ومقيم بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وأنه حديث الخروج من السجن بعد العديد من الوقائع، وبالعرض على النيابة اعترف بارتكابة الواقعة، وقررت حبسة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.