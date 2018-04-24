جامعة أسوان تعقد "سيمنار" لتسجيل رسائل ماجستير فى الهندسة لطلاب كويتيين







أسوان – صلاح المسن

عقدت كلية الهندسة بجامعة أسوان، اليوم، جلسة سيمنار لعدد من الطلاب الوافدين من دولة الكويت لتسجيل نقاط البحث لدراسة رسائل الماجستير فى هندسة الطرق.

وعرض الدارسون الكويتون مقترحات الأبحاث المقرر القيام بها وربطها بالبيئة المحيطة في مصر والكويت وعقد السيمنار بحضورالدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للبحث العلمى، وتحت إشراف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان .

وأكدت جامعة أسوان أن من أهم النقاط البحثية التى تم عرضها الوسائل المختلفة لتحسين الخلطات الأسفلتية باستخدام أحدث التقنيات بما يعود بالنفع على أداء شبكات الطرق وسلامة المستخدمين فى مصر ودولة الكويت.

شارك فى السيمنار من الدارسين الوافدين، المهندس ماجد نافل المطيرى، وعنوان بحثه "دمج الغبار الأسمنتى فى الخلطة الأسفلتية"، والمهندس مبارك ماجد المطيرى وعنوان بحثه "دمج المخلفات الصناعية والرماد المتطاير في الخلطة الأسفلتية".

وشارك في السيمنار من الدارسين الوافدين الكويتيين بجامعة أسوان، المهندس عبدالله حميد المطيري وعنوان بحثه "تأثير المطاط المطحون فى الخلطة الاسفلتية"، المهندس سعودى مناحى الديحالى، وعنوان بحثه "دراسة الخصائص المختلفه للخلطات الأسفلتية المعاد تصنيعها".