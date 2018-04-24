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ثقافة الأقصر تنظم فعاليات وحفل فنى خلال إحتفالات عيد تحرير سيناء

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:06 م
ثقافة الأقصر تنظم فعاليات وحفل فنى خلال إحتفالات عيد تحرير سيناء محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد العدوى مدير فرع ثقافة الأقصر،أنه فى اطار احتفالات محافظة الأقصر بذكرى 25 أبريل "عيد تحرير سيناء"، تنظم مديرية الثقافة عدد من الفعاليات وفى مقدمتها إقامة حفل فنى بمعسكر قوات الأمن بالحبيل غداً الأربعاء.

وأضاف محمد العدوى ،في بيان،أن الاحتفالات تبدأ من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية شهر أبريل الجارى، حيث يتم تنظيم العديد من الندوات والأمسيات الشعرية،وتبدأ اليوم فى قصر ثقافة الطارف، وقصر ثقافة أرمنت.

كما تقام الندوات والأمسيات فى قصر ثقافة بهاء طاهر يوم 26 أبريل، ويحتفل قصر ثقافة الأقصر يوم 30 أبريل الجارى.

 

 


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