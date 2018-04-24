video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تويتر يعلق حساب نائب إسرائيلى دعا إلى اطلاق النار على عهد التميمى

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:13 م
تويتر يعلق حساب نائب إسرائيلى دعا إلى اطلاق النار على عهد التميمى عهد التميمى


أ ف ب
إضافة تعليق

علق موقع تويترحساب النائب الإسرائيلى اليمينى المتطرف بيتسائيل سموتريش لمدة 12 ساعة بعد أن نشر تغريدة تحريضية على الصبية الفلسطينية عهد التميمى الأحد، معتبرا أنه كان يجب اطلاق النار عليها بدلا من سجنها بعد صفعها وركلها جنديين إسرائيليين.

والنائب الاسرائيلى بيتسائيل سموتريش معروف بتطرفه وهو من حزب البيت اليهودى المشارك فى الائتلاف الحكومى .

وكتب سموتريش تغريدة الاحد على حسابه على تويتر عن عهد التميمى جاء فيها "انه لمحزن جدا ان تكون هى فى السجن. حسب رأيى كان يجب ان يطلق عليها الرصاص بدلا من السجن، على الاقل فى الركبة، فهذا كان سيجعلها سجينة فى البيت لمدى الحياة".

وأبلغ موقع تويتر النائب سموتريش مساء الإثنين أنه انتهك قواعد الشبكة وأن حسابه سيعلق لمدة 12 ساعة، حسب الإخطار الذى تلقاه النائب.

وامتنع موقع تويتر عن الرد على وكالة فرانس برس عن أسباب إغلاق حساب النائب واكتفى بالقول بأنه لا يجيب على اسئلة حسابات أشخاص لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن.

وحكم على عهد التميمى فى مارس بالسجن ثمانية اشهر بعد التوصل الى اتفاق مع النيابة أقرت بموجبه بالذنب عن بعض التهم المتصلة بشريط فيديو يظهرها وهى تصفع وتركل جنديين إسرائيليين أمام منزلها فى قرية النبى صالح فى الضفة الغربية المحتلة.

وكانت اوقفت فى 15 ديسمبر وتحولت إلى بطلة ورمز وطنى واطلقت حملات تاييد وتضامن لها على المستوى الدولى كما يشيد الفلسطينيون بشجاعتها فى التصدى للجنود الاسرائيليين. ويشمل الحكم الفترة التى قضتها فى السجن وغرامة بقيمة خمسة الاف شيكل (1166 يورو) ما يعنى انه سيفرج عنها هذا الصيف.

ويظهر فى شريط الفيديو قناص إسرائيلى منبطح ارضا يريد اطلاق النار من رشاشه على تظاهرة وامرأة اربعينية تجثو على ركبتيها امامه فى مواجهة الرشاش من مسافة حوالى نصف متر وهى تحمل علما فلسطينيا، ويسمع صوت عهد التميمى تقول "يما" وترفع المرأة عن الأرض وتقف هى وصبية آخرين امام القناص وتصرخ لمنعه من اطلاق النار وتتشابك مع جنود يدفعونها وتدفعهم وتصرخ على أحدهم طالبة منه الرحيل.

وسموتريش معروف بتطرفه وينادى بضم الاراضى الفلسطينية المحتلة الى اسرائيل وتفكيك السلطة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين والعرب من داخل اسرائيل طوعا الى الخارج عبر اعطائهم حوافز مادية للسفر.

ودافع قبل نحو اسبوعين عن جنود ظهروا فى شريط فيديو فرحين بعد اطلاق النار من بعد على فلسطينى لا يبدو أنه كان يشكل خطراً، قبل أن يسقط أرضا على الحدود بين الدولة العبرية وقطاع غزة.

فكتب على حسابه على تويتر "نحن أمام عدو يريد تدميرنا أفضل الجنود الذين يضحكون وهم يطلقون النار دعمى الكامل" للجنود.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب إسرائيلى يطالب بقتل عهد التميمى بدلا من سجنها

عهد التميمى

إسرائيل

فلسطين

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة