تويتر يعلق حساب نائب إسرائيلى دعا إلى اطلاق النار على عهد التميمى







أ ف ب

علق موقع تويترحساب النائب الإسرائيلى اليمينى المتطرف بيتسائيل سموتريش لمدة 12 ساعة بعد أن نشر تغريدة تحريضية على الصبية الفلسطينية عهد التميمى الأحد، معتبرا أنه كان يجب اطلاق النار عليها بدلا من سجنها بعد صفعها وركلها جنديين إسرائيليين.

والنائب الاسرائيلى بيتسائيل سموتريش معروف بتطرفه وهو من حزب البيت اليهودى المشارك فى الائتلاف الحكومى .

وكتب سموتريش تغريدة الاحد على حسابه على تويتر عن عهد التميمى جاء فيها "انه لمحزن جدا ان تكون هى فى السجن. حسب رأيى كان يجب ان يطلق عليها الرصاص بدلا من السجن، على الاقل فى الركبة، فهذا كان سيجعلها سجينة فى البيت لمدى الحياة".

وأبلغ موقع تويتر النائب سموتريش مساء الإثنين أنه انتهك قواعد الشبكة وأن حسابه سيعلق لمدة 12 ساعة، حسب الإخطار الذى تلقاه النائب.

وامتنع موقع تويتر عن الرد على وكالة فرانس برس عن أسباب إغلاق حساب النائب واكتفى بالقول بأنه لا يجيب على اسئلة حسابات أشخاص لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن.

وحكم على عهد التميمى فى مارس بالسجن ثمانية اشهر بعد التوصل الى اتفاق مع النيابة أقرت بموجبه بالذنب عن بعض التهم المتصلة بشريط فيديو يظهرها وهى تصفع وتركل جنديين إسرائيليين أمام منزلها فى قرية النبى صالح فى الضفة الغربية المحتلة.

وكانت اوقفت فى 15 ديسمبر وتحولت إلى بطلة ورمز وطنى واطلقت حملات تاييد وتضامن لها على المستوى الدولى كما يشيد الفلسطينيون بشجاعتها فى التصدى للجنود الاسرائيليين. ويشمل الحكم الفترة التى قضتها فى السجن وغرامة بقيمة خمسة الاف شيكل (1166 يورو) ما يعنى انه سيفرج عنها هذا الصيف.

ويظهر فى شريط الفيديو قناص إسرائيلى منبطح ارضا يريد اطلاق النار من رشاشه على تظاهرة وامرأة اربعينية تجثو على ركبتيها امامه فى مواجهة الرشاش من مسافة حوالى نصف متر وهى تحمل علما فلسطينيا، ويسمع صوت عهد التميمى تقول "يما" وترفع المرأة عن الأرض وتقف هى وصبية آخرين امام القناص وتصرخ لمنعه من اطلاق النار وتتشابك مع جنود يدفعونها وتدفعهم وتصرخ على أحدهم طالبة منه الرحيل.

وسموتريش معروف بتطرفه وينادى بضم الاراضى الفلسطينية المحتلة الى اسرائيل وتفكيك السلطة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين والعرب من داخل اسرائيل طوعا الى الخارج عبر اعطائهم حوافز مادية للسفر.

ودافع قبل نحو اسبوعين عن جنود ظهروا فى شريط فيديو فرحين بعد اطلاق النار من بعد على فلسطينى لا يبدو أنه كان يشكل خطراً، قبل أن يسقط أرضا على الحدود بين الدولة العبرية وقطاع غزة.

فكتب على حسابه على تويتر "نحن أمام عدو يريد تدميرنا أفضل الجنود الذين يضحكون وهم يطلقون النار دعمى الكامل" للجنود.