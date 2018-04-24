تموين شمال سيناء: حصة المحافظة تكفى 3 أشهر قادمة

تموين شمال سيناء: حصة المحافظة تكفى 3 أشهر قادمةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:44 ص
مخزن سلع تموينية -ارشيفية
إضافة تعليق
أكدت مديرية تموين شمال سيناء، أن حصة المحافظة من المواد التموينية تكفى 3 أشهر بعد صرف مقررات هذا الشهر بالكامل.
وقال فتحى راشد أبوحمدة، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المواد التموينية تكفى 3 أشهر قادمة تتواجد فى مخازن التموين.
وأضاف أنه الكميات المتوفرة تشمل "1500 طن سكر، 500 كرتونة سمن صناعى، 250 طن زيت، 100 طن أرز، 3000 كرتونة جبن، 200 كرتونة سمن طبيعى، وكميات شاى تكفى شهرين".
إضافة تعليق
صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه
إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة