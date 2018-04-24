تموين شمال سيناء: حصة المحافظة تكفى 3 أشهر قادمة







شمال سيناء ـ محمد حسين

أكدت مديرية تموين شمال سيناء، أن حصة المحافظة من المواد التموينية تكفى 3 أشهر بعد صرف مقررات هذا الشهر بالكامل.

وقال فتحى راشد أبوحمدة، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المواد التموينية تكفى 3 أشهر قادمة تتواجد فى مخازن التموين.

وأضاف أنه الكميات المتوفرة تشمل "1500 طن سكر، 500 كرتونة سمن صناعى، 250 طن زيت، 100 طن أرز، 3000 كرتونة جبن، 200 كرتونة سمن طبيعى، وكميات شاى تكفى شهرين".