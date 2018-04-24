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تفاصيل الاشتباكات المسلحة بين عائلتين بقنا ومقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 05:01 م
تفاصيل الاشتباكات المسلحة بين عائلتين بقنا ومقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين اللواء علاء العياط مدير أمن قنا


قنا -هند المغربى - وائل محمد
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بسبب خلاف على حد فاصل بقطعة أرض بقرية الحجيرات شمال محافظة قنا بين أبناء عمومة تحول العتاب بين الطرفين إلى تبادل لإطلاق النار تسببت فى وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بعد أن تطورت المشاجرة فيما بينهم.

تفاصيل الواقعة بدأت تلقى اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارا من المباحث الجنائية، يفيد نشوب اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم والعصا والطوب بسبب خلافات عائلية، أودت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلى موقغ الحادث لضبط المتهمين وأطراف المشاجرة، وتم فرض كوردون أمنى داخل القرية، وفى مداخل ومخارج القرية، وذلك من أجل السيطرة على الاشتباكات ومنع وقوع مصابين أو ضحايا آخرون، وذلك بالتنسيق مع قوات العمليات الخاصة والأمن المركزى.

وقال اللواء علاء العياط مدير أمن قنا أن اجهزة الأمن تمكنت من السيطرة على المشاجرة التى نشبت بين أبناء عمومة بسبب خلاف على قطعة أرض بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا وتسببت فى وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وأضاف مدير الأمن أن قوات الأمن فرضت كردون أمن لضبط مرتكب الواقعة،  وتم تعيين خدمات أمنية وتكثف اجهزة الأمن من تحرياتها حول ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة شخص يدعى بهاء أحمد فضل الله من قرية الحجيرات متهم ومطلوب فى قضايا جنائية،  وأن خلافات نشبت مع أبناء عمومته على قطعة أرض تطورت إلى قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية تسببت فى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر.

وقامت أجهزة الأمن بفرض كردون أمنى على مداخل القرية لمنع محاولة هروب المتهم من القرية، وضبط أشخاص آخرين كانوا بصحبته وقت أرتكاب الواقعة.

وحصلت اليوم السابع على أسماء المتوفين والمصاب فى أحداث الاشتباكات المسلحة التى نشبت ظهر اليوم وتسبت فى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر.

وأفادت التحقيقات أن اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطاراً من المباحث الجنائية، يفيد نشوب إشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، إستخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات عائلية، أودت إلى مقتل محمد.ع.ع 12 سنة،  وعطيتو.ه 56 سنة، وعطا.ه 50 سنة، والمصاب عبد المعطى.د.ا 47 سنة، تكثف الأجهزة الأمنية بالمحافظة من جهودها، لضبط المتهمين وأطراف المشاجرة.
 


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