تطبيق سعد الحريرى للسيلفى احدث وسائل رئيس الحكومة اللبنانية لكسب الانتخابات







كتبت آمال رسلان

كنوع جديد من الدعايا الانتخابية دشن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، تطبيق الكترونى " stories with sh"، وطالب الحريرى مؤيدوه بتحميل التطبيق ومشاركة صور السيلفى التى التقطها معهم خلال جولاته الانتخابية بلبنان.

ووعد سعد الحريرى نساء تيار المستقبل بالتقاط سيلفى معهن بعد العمل على انجاح لوائح تيار المستقبل فى الانتخابات النيابية المقرر اجرائها فى ٦ مايو المقبل، وقال امام حشد من النساء فى احدى لقاءاته الجماهيرية امس " انتظر منكم الدعم وان تشجعوا ازواجكم على النزول للانتخابات وستكون المكافأة سيلفى".

ويخوض تيار المستقبل الانتخابات المقبلة تحت شعار الخرزة الزرقا ويسعى الى الحصول على اغلبية نيابية فى منافسة حامية مع حزب الله اللبنانى، حيث يرى المراقبون ان الصراع سيكون على تحقيق اغلبؤة نيابية والتحكم فى مصير القرار السياسى فى لبنان للسنوات الاربع المقبلة.

واشتهر الحريرى مؤخرا بالتقاط صور السيلفى ونشرها عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث كان اشهرها تلك التى التقطتها فى الرياض مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، واخرى فى باريس ضمت بن سلمان والحريرى وملك المغرب، وآخرها فى الظهران على هامش القمة العربية.



تطبيق سعد الحريرى (1)