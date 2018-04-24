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تحصين 142 ألف ماشية بحملات بيطرية بالدقهلية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:45 م
تحصين 142 ألف ماشية بحملات بيطرية بالدقهلية تحصين ماشية


الدقهلية - محمد حيزة
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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء،حملة لتحصين الماشية، بتعليمات الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل مديرية الطب البيطري.

وأضافت المديرية فى بيان لها اليوم،أنه تم تحصين 142 ألفا و800 ماشية على مستوى المحافظة،من خلال مرور الأطباء على الفلاحين بمنازلهم، واستقبالها بالوحدات البيطرية.

وقال  المنجى، إن الحملات مكثفة ومستمرة للأسبوع الثاني منذ انطلاق حملة "التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع"، مؤكدا أن الحملة تتم بالتعاون مع مجالس المدن، لتحصين الماشية بنطاق جميع المراكز، وذلك للوقاية والتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.

 

 


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