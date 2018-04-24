تحصين 142 ألف ماشية بحملات بيطرية بالدقهلية

تحصين 142 ألف ماشية بحملات بيطرية بالدقهليةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:45 م
تحصين ماشية
إضافة تعليق
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء،حملة لتحصين الماشية، بتعليمات الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل مديرية الطب البيطري.
وأضافت المديرية فى بيان لها اليوم،أنه تم تحصين 142 ألفا و800 ماشية على مستوى المحافظة،من خلال مرور الأطباء على الفلاحين بمنازلهم، واستقبالها بالوحدات البيطرية.
وقال المنجى، إن الحملات مكثفة ومستمرة للأسبوع الثاني منذ انطلاق حملة "التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع"، مؤكدا أن الحملة تتم بالتعاون مع مجالس المدن، لتحصين الماشية بنطاق جميع المراكز، وذلك للوقاية والتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.
إضافة تعليق
أصدقاء الأمس خصوم اليوم.. سباق الصعود لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وروما يبدأ من "آنفيلد".. جماهير الريدز يحتفلون بـ"ملك إنجلترا".. صلاح فى مواجهة استثنائية مع مانولاس.. وصافرة ألمانية تدير اللقاء
شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة