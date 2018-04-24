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تحرير 29 مخالفة وفحص 6 مكامير فحم فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:32 ص
تحرير 29 مخالفة وفحص 6 مكامير فحم فى حملة مكبرة بالمنوفية مكمورة فحم - ارشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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شن قسم المرافق والمسطحات بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف االلواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية بدائرة المديرية، بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط  4 مخالفات إلقاء مخلفات صلبة وسائلة بالطريق العام بوحدة مرافق  شبين الكوم، 3 مخالفات القاء مخلفات صلبة ومغسلة سيارات بوحدة مرافق أشمون، و 2 مخالفة بوحدة مرافق قويسنا.

كما تمكنت الحملة من تحرير 3 مخالفات إلقاء مخلفات مبانى بوحدة مرافق منوف، وضبط 4 مخالفات إلقاء مخلفات قمامة وبلاستيك وطبية خطرة بالطريق العام بوحدة مرافق تلا، و ضبط 3 مخالفات القاء قمامة بوحدة مرافق السادات، بإجمالى 19 مخالفة .

وفى مجال ضبط مخالفات البيئة والمسطحات، تم ضبط 10 مخالفات، شملت 5 للإتجار فى الأعلاف بدون ترخيص، و3 مخالفات تشغيل محاجر زلط ورمل بدون ترخيص، و2 مخالفة التعدى بالبناء على منافع الصرف،  كما تم المرور على  6 مكامير فحم، تبين أنها متوقفة جميعاً عن العمل، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة.
 

 


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