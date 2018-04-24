تجديد تعيين 3 وكلاء لكليات الهندسة والصيدلة والحاسبات بجامعة الزقازيق







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 785 بتجديد تعيين الدكتورهشام محمد فوزي إبراهيم وكيلاً لكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 792 بتعيين الدكتورة ميرفت محمد حسني علي وكيلاً لكلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات ، والقرار رقم 793 بتكليف الدكتورة أمل فاروق عبد الجواد بدوي للقيام بأعمال وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب لمدة عام أكاديمي بجانب عملها أستاذاً بكلية الهندسة ومديراً لمركز التعليم المفتوح .





