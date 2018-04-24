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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 05:57 م
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اليابان تعتزم تقديم مساعدة مالية بقيمة 10 مليون دولار لمنظمة أونروا

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 05:40 م
اليابان تعتزم تقديم مساعدة مالية بقيمة 10 مليون دولار لمنظمة أونروا الأونروا - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت الحكومة اليابانية، أنها ستقدم مساعدة مالية طارئة تقدر قيمتها بـ10 ملايين دولار لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتى عانت مؤخرا عقب تجميد الولايات المتحدة جزءا من إسهاماتها بالمنظمة.

وأعلنت الخارجية اليابانية - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) اليوم الثلاثاء - أن هذا الدعم هو جزء من خطة اليابان لمساعدة ست منظمات تابعة للأمم المتحدة تعمل فى سوريا ولبنان والأردن، وأضافت الشبكة أن الوكالات قد تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب السورية، مشيرة إلى أن 70% من هذه التبرعات ستذهب لوكالة (أونروا).

وكانت الحكومة الأمريكية، جمدت فى يناير الماضى ما يزيد عن نصف تمويلها المقرر للمنظمة بدعوى الحاجة إلى مراجعة أنشطة المنظمة، ما أثر على مهمة المنظمة فى توفير التعليم والرعاية الطبية للاجئين الفلسطينيين.


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