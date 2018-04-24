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الغرفة التجارية بكفر الشيخ تستعد لإفتتاح معرض "أهلاً رمضان"

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:54 ص
الغرفة التجارية بكفر الشيخ تستعد لإفتتاح معرض "أهلاً رمضان" معرض اهلا رمضان ارشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ استعدادات مكثفة، لتنظيم معرض "أهلاً رمضان" بأرض المعارض بمدينة كفر الشيخ ، يبدأ يوم 26 إبريل الجارى ويستمر حتى 10 يونيو المقبل .

قال المهندس أحمد الرفاعى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، إن الغرفة التجارية ستنظم معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية واللحوم والأسماك، بأسعار الجملة فى أرض المعارض بمدينة كفر الشيخ أمام مديرية التربية والتعليم استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأضاف الرفاعي ،أن المعرض سيقام لمدة 45 يومًا، فى الفترة من 26 أبريل الحالى حتى 10 يونيو بمشاركة 26 شركة متخصصة فى المنتجات الغذائية، والتمور، وياميش رمضان، واللحوم المجمدة، ولحوم القوات المسلحة الطازجة والأسماك وجميع المنتجات اللازمة للمواطنين، ومنح الفرصة لأسر محدودى الدخل، لتوفير احتياجاتهم.


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