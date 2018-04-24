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العبادى يشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة بالانتقال لمرحلة الإعمار

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:15 ص
العبادى يشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة بالانتقال لمرحلة الإعمار رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


أ ش أ
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شدد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الإثنين، على ضرورة تضافر الجهود والاستفادة من التجارب الناجحة لغرض انتقال البلد لمرحلة البناء والإعمار.

وأوضح المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية - أن رئيس الوزراء حيدر العبادى استقبل، فى مكتبه اليوم عضو برلمان مدينة فيينا وعضو مجلسها البلدى العراقى الأصل عمر الراوى، مضيفًا أنه جرى خلال اللقاء بحث كيفية الاستفادة من تجربة التخطيط العمرانى والحضارى وتقديم الخدمات فى فيينا، وكذلك الخبرات الاستشارية وأحدث ما يتعامل به العالم من قدرات تساهم بتقديم كل ما يخدم المواطن وتطوير البلد.


وأكد العبادى حسب البيان، أن "انتقال البلد إلى مرحلة البناء والإعمار وتقديم الخدمات والاستثمار وتوفير فرص العمل بعد الانتصار على تنظيم (داعش) الإرهابى يتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع التجارب الناجحة"، مشيرًا إلى أنه "ما نعمل عليه حاليًا وسيحقق نقلة نوعية فى البلاد فى هذه المجالات".


وقال العبادى : "إننا بدأنا بهذه المرحلة وسننجح بها مثلما نجحنا فى الحرب على داعش ولدينا الخطط والستراتيجيات لها، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات داخل البلد وخارجه".


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حيدر العبادى

العراق

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