العاهل السعودى ورئيسة وزراء النرويج يبحثان هاتفيا التعاون الاقتصادى المشترك

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، برئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه تم - خلال الاتصال - بحث جملة من الموضوعات الثنائية بين البلدين المتعلقة بالشأن الاقتصادى والسبل الكفيلة بتطويرها.