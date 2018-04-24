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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:21 م
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العاهل السعودى ورئيسة وزراء النرويج يبحثان هاتفيا التعاون الاقتصادى المشترك

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:55 م
العاهل السعودى ورئيسة وزراء النرويج يبحثان هاتفيا التعاون الاقتصادى المشترك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود


أ ش أ
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، برئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه تم - خلال الاتصال - بحث جملة من الموضوعات الثنائية بين البلدين المتعلقة بالشأن الاقتصادى والسبل الكفيلة بتطويرها.

 

 


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