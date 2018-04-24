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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 02:53 م
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"الصحفيين العرب" يهنئ مؤيد اللامى بفوزه بدورة جديدة نقيبا للصحفيين العراقيين

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 02:30 م
"الصحفيين العرب" يهنئ مؤيد اللامى بفوزه بدورة جديدة نقيبا للصحفيين العراقيين مؤيد اللامى نقيب الصحفيين العراقيين


كتب محمد السيد
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قدم الاتحاد العام للصحفيين العرب التهنئة لمؤيد اللامى رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين العراقيين واعرب فى بيان صادر عنه عن تمنيه له بالتوفيق والنجاح فى خدمة الصحافة العراقية والعربية.

 

كان مؤيد الللامى فاز فوزا ساحقا بدورة جديدة نقيبا للصحفيين العراقيين خلال الانتخابات التى اجريت أمس 23 ابريل الجارى.

 

وحصل مؤيد اللامى على 1093 صوتا من أصل 1329 مشاركا.

 


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اتحاد الصحفيين العرب

مؤيد اللامى

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