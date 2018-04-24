"الصحفيين العرب" يهنئ مؤيد اللامى بفوزه بدورة جديدة نقيبا للصحفيين العراقيين

"الصحفيين العرب" يهنئ مؤيد اللامى بفوزه بدورة جديدة نقيبا للصحفيين العراقيينالثلاثاء، 24 أبريل 2018 02:30 م
مؤيد اللامى نقيب الصحفيين العراقيين
إضافة تعليق
قدم الاتحاد العام للصحفيين العرب التهنئة لمؤيد اللامى رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين العراقيين واعرب فى بيان صادر عنه عن تمنيه له بالتوفيق والنجاح فى خدمة الصحافة العراقية والعربية.
كان مؤيد الللامى فاز فوزا ساحقا بدورة جديدة نقيبا للصحفيين العراقيين خلال الانتخابات التى اجريت أمس 23 ابريل الجارى.
وحصل مؤيد اللامى على 1093 صوتا من أصل 1329 مشاركا.
إضافة تعليق
شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب
تفاؤل دولى بلقاء القمة بين الكوريتين.. تخوف صينى من "التهميش".. نيويورك تايمز: الصين مستبعدة من المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية.. ومحللون صينيون: بيونج يانج تحاول تقليص اعتمادها على بكين فى التجارة والأمن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة