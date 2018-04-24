الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية ويقضى على قائد الميليشيات الحوثية بصعدة







صنعاء (أ ش أ)

حررت قوات الجيش اليمني، مدعومة بطيران التحالف العربي، مواقع استراتيجية جديدة فى محور علب بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، ما أسفر عن سقوط قتلى من الحوثيين وعلى رأسهم قائد الميليشيات فى "محور علب" ويدعى "أبو يحيى".

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، فى تصريحات صحفية بثتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش الوطنى بدأت السبت الماضى، عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير "منطقة الظهر" و"مقريع" و"منطقة المشروع" فى آل صبحان، علاوة على تحرير عدد من الوديان والشعاب المحيطة بآل صبحان، فيما تمكن الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفى السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف العربى بعدة غارات مواقع وتحركات للمليشيات الانقلابية، أسفرت عن تدمير مخزنى أسلحة فى منطقة "محديدة" بمحور علب.