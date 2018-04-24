video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية ويقضى على قائد الميليشيات الحوثية بصعدة

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 02:25 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية ويقضى على قائد الميليشيات الحوثية بصعدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية


صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

حررت قوات الجيش اليمني، مدعومة بطيران التحالف العربي، مواقع استراتيجية جديدة فى محور علب بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، ما أسفر عن سقوط قتلى من الحوثيين وعلى رأسهم قائد الميليشيات فى "محور علب" ويدعى "أبو يحيى".

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، فى تصريحات صحفية بثتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش الوطنى بدأت السبت الماضى، عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير "منطقة الظهر" و"مقريع" و"منطقة المشروع" فى آل صبحان، علاوة على تحرير عدد من الوديان والشعاب المحيطة بآل صبحان، فيما تمكن الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفى السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف العربى بعدة غارات مواقع وتحركات للمليشيات الانقلابية، أسفرت عن تدمير مخزنى أسلحة فى منطقة "محديدة" بمحور علب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. محافظ لحج: الإغاثات تغطى 50% فقط من احتياجات المواطنين

مجند بنقطة تفتيش "ريجل" باليمن: نضبط شحنات ألغام وأسلحة مهربة للحوثيين

فيديو.. مأساة الطفل عبد الواحد.. فقد 3 أطراف بسبب ألغام الحوثى باليمن

ألغام الحوثى تفترش اليمن وقائد فريق نزعها: نحتاج لأجهزة كشف حديثة

الجيش اليمنى

الحرب فى اليمن

صعده

اليمن

الحوثيين




لا تفوتك
دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

روحانى يهدد ترامب بعواقب وخيمة حال الانسحاب من الاتفاق النووى

روحانى يهدد ترامب بعواقب وخيمة حال الانسحاب من الاتفاق النووى

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

تفاؤل دولى بلقاء القمة بين الكوريتين.. تخوف صينى من "التهميش".. نيويورك تايمز: الصين مستبعدة من المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية.. ومحللون صينيون: بيونج يانج تحاول تقليص اعتمادها على بكين فى التجارة والأمن

تفاؤل دولى بلقاء القمة بين الكوريتين.. تخوف صينى من "التهميش".. نيويورك تايمز: الصين مستبعدة من المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية.. ومحللون صينيون: بيونج يانج تحاول تقليص اعتمادها على بكين فى التجارة والأمن

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

خلخال للبحر وأساور للمصايف.. اختارى اللى يدلعك على الشاطئ

خلخال للبحر وأساور للمصايف.. اختارى اللى يدلعك على الشاطئ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة