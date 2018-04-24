الجيش السورى يقضى على إرهابيين فى منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق

الجيش السورى يقضى على إرهابيين فى منطقة الحجر الأسود جنوب دمشقالثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:59 ص
آليات تابعة للجيش السورى
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قضت وحدات الاقتحام فى الجيش السورى على مجموعة من الإرهابيين الفارين خلال عمليات السيطرة على خنادق وأنفاق التنظيمات الارهابية فى منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق.
ويسعى الجيش السورى إلى تأمين تخوم العاصمة السورية دمشق عقب السيطرة الكاملة على جنوب العاصمة، وبدأ الجيش السورى مطلع الأسبوع الماضى عمليات عسكرية لمواجهة تمدد داعش جنوب دمشق.
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