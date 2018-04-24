التحالف العربى يستهدف أهدافا لميليشيات الحوثى فى صعدة

التحالف العربى يستهدف أهدافا لميليشيات الحوثى فى صعدةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:19 م
اليمن
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استهدفت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الثلاثاء، أهدافا لميليشيات الحوثى فى معقلهم بمحافظة صعدة، وفى مفرق المخا وقطابا فى الساحل الغربى، فى إطار عملياته المكثفة لدحر المتمردين.
ونقلت قناة (سكاى نيوز)الإخبارية عن مصادر ميدانية قولها إن قوات التحالف العربى شنت قصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثى فى مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسى للمتمردين.
وأشارت المصادر إلى أن التحالف استهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات فى مفرق المخا وتجمعات لهم فى قطابا، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين وتدمير آليات وعربات عسكرية.
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