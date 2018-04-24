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الأمين العام للأمم المتحدة: الحل السياسى فى سوريا يتطلب نجاح محادثات جنيف

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:11 ص
الأمين العام للأمم المتحدة: الحل السياسى فى سوريا يتطلب نجاح محادثات جنيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس


وكالات الأنباء
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عدم وجود حل عسكرى للوضع فى سوريا، وأن دعم الحل السياسى بشكل كامل يحتاج إلى نجاح محادثات جنيف التى تيسر الأمم المتحدة إجراءها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده غوتيريس مع رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفن فى ستوكهولم أمس، كرر فيه الأمين العام الدعوة إلى "ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل الأراضى السورية وإلى كل المحتاجين، فضلاً عن إيجاد طريقة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولى بهجمات الأسلحة الكيميائية غير المقبولة على الإطلاق."

وأعرب الأمين العام عن أمله فى أن يثمر الحوار فى إيجاد طريقة فى المستقبل القريب للخروج من المأزق الذى أوقف حتى الآن الجهود للتوصل إلى آلية جادة للإسناد والمساءلة.

وأوضح غوتيريس أن التحديات التى نواجهها فى العالم من الصراعات إلى تغير المناخ، أو الهجرة، تظهر كلها أنه لا يمكن لأى بلد أن يحل تلك المشاكل بمفرده، السبيل الوحيد هو تعزيز التعاون الدولى وتعزيز المؤسسات متعددة الأطراف."

 

 


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