الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يدعوان للعودة لمحادثات السلام السورية

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يدعوان للعودة لمحادثات السلام السوريةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:50 م
دى ميستورا
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شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا، اليوم الثلاثاء، على أن المكاسب التى حققتها دمشق وحلفاؤها على الأرض فى الحرب السورية لا تقرب البلاد من السلام.
وكان دى ميستورا يتحدث خلال مؤتمر دولى للمانحين لسوريا يستضيفه الاتحاد الأوروبى فى بروكسل.
وقال خلال مؤتمر صحفى مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى "نرى أنه فى الأيام والأسابيع القليلة الماضية لم تؤد المكاسب العسكرية والمكاسب على الأرض والتصعيد العسكرى لحل سياسى ولم تجلب أى تغيير ما حدث هو العكس".
من جانبها قالت موجيرينى إن من الضرورى استئناف محادثات السلام التى تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التى دخلت عامها الثامن.
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