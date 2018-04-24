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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:23 م
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إعفاء مواطنى الإمارات من تأشيرة الدخول إلى مملكة تونجا

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:23 م
إعفاء مواطنى الإمارات من تأشيرة الدخول إلى مملكة تونجا حاكم الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان


أبوظبى (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح بإمكان مواطنى دولة الإمارات السفر إلى مملكة تونجا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتبارا من 24 مايو المقبل مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 60 يوما فى كل زيارة.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القنصلية فى وزارة الخارجية الإماراتية السفير أحمد الهام الظاهري: "إن مواطنى الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية يمكنهم دخول أراضى مملكة تونجا دون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 60 يوما فى كل زيارة".

وأضاف: "أن هذا الإعفاء يأتى بناء على مذكرة التفاهم التى وُقعت بين حكومة الإمارات ونظيرتها فى تونجا - أمس  الاثنين، بدبى- من قبل السفير يعقوب يوسف الحوسنى مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ومبعوث مملكة تونجا لدولة الإمارات (أكا ولا)، وذلك على هامش لقاء وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى ريم بنت إبراهيم الهاشمى مع مبعوث مملكة تونجا".

يذكر أن مملكة تونجا هى عبارة عن مجموعة من الجزر يبلغ عددها 176 جزيرة، حيث تتناثر هذه الجزر؛ لتغطى مساحة مقدارها 700 ألف كيلومتر مربع فى جنوب المحيط الهادى فى ثلث المسافة التى تفصل بين هاواب ونيوزلندا..وتقع جزر تونجا إلى الشرق من أستراليا وعاصمتها (نوكو ألوفا) وتعتبر التونجا والإنجليزية هما اللغتان الرسميتان فى البلاد.

 


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