إزالة 43 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

إزالة 43 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:30 م
حملة إزالة تعديات علي الأراضي - أرشيفية
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالتعاون مع الوحدات المحلية لمركزى إيتاى البارود وأبو المطامير حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 31 حالة تعدى ائتمان واصلاح زراعى على مساحة 5737 متر بقرية صفط الحرية بايتاى البارود، وكذلك إزالة 12 حالة فورية فى المهد على مساحة 1960 متر بقرى النمرية وزاويه صقر وقرية الناصر بمركز أبو المطامير.
من جانبها شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.
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