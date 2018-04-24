أمن الإسكندرية: تحويلات مرورية بديلة بطريق الكورنيش بسبب حادث ستانلى







الإسكندرية – أسماء على بدر

تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، طريق الكورنيش للإشراف على التحويلات المرورية والمحاور البديلة لطريق الجيش بمنطقة ستانلى للمتجه من وسط المدينه إلى شرق المدينة، وذلك لوقوع حادث اللوحة الإعلانية بستانلى والتى تزن حوالى عشرة أطنان، وخشية على أرواح المواطنين.

كان قد لقى شخص مصرعه اليوم فى سقوط جزء من عقار مثبت عليه لوحة إعلانات بالإسكندرية، وتلقى اللواء مصطفي النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور الرمل أول بسقوط أجزاء من سور بسطح عقار مثبت عليه لوحة إعلانية كبيرة بمساحة ١٠ متر × ١٠ متر تسبب فى وفاة مواطن.