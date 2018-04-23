ولى العهد السعودى يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بشأن مؤشرات الأداء الأمنى







وكالات الأنباء

وجه صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، برقية شكر لصاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، بشأن النتائج الإيجابية فى مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية.

وشكر صاحب السمو الملكى، وزير الداخلية على النتائج الإيجابية فى مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وقال فى برقيته، إن المؤشرات أظهرت انخفاضا فى نسب جرائم العرض والسرقة والسطو المسلح، كما شمل الانخفاض أعداد الحوادث المرورية والمتوفين بسببها.

وأضاف ولى العهد السعودى، أنه "فى مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات، ارتفع مستوى الأداء فى ضبط المهربين بنسبة 7.1%، وفى ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة 35.5%، وفى ضبط المتهمين فى قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة 34.95%، وفى مجال متابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الإجراءات القائمة فى الحملات الأمنية المشتركة عن ضبط 984007 مخالفين حتى تاريخه"، وتابع ولى العهد السعودى، "لكم كافة الشكر على هذا الأداء المميز الذى يؤكد حرص الجميع وعزمهم على مواصلة العمل بهمة وعزم".